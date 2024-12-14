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Яннис Адетокумбо: «Мы побеждаем, в СМИ кричат «Бакс» едут в Вегас, детка». После поражения уже «У Янниса кровь на руках»

По мнению суперзвезды «Милуоки», журналисты ведут себя крайне непоследовательно. «Допустим, мы кого-то обыгрываем.

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