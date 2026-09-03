104 года исполнилось бы историку Александру Каждану, работавшему в Иванове

В Ивановском педагогическом институте будущий исследователь Византии преподавал с 1946 по 1949 год.Сегодня, 3 сентября, исполняется 104 года со дня рождения Александра Петровича Каждана - выдающегося историка-византиниста, одного из крупнейших специалистов 20-го века по истории Византии и Великой Армении.
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