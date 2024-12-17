Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Вениамин Мельников
    а мы до сих пор поставляем США уран ,титан,там же "наша подушка безопасности".На нашем веку - н...
  • Юрий Ded
    Написано толково . А толку ? Заполонили страну чёрт знает кем = из человеколюбия =  и теперь расхлёбуем не ложкой а в...На нашем веку - н...
  • Сергей Алексеев
    Наверное нужно чтобы такие люди во время войны, вместе с семьями проживали на особо охраняемых объектах.На нашем веку - н...

Развенчание либерального мифа: Патриарх Кирилл — это табачный митрополит, а РПЦ заработала миллиарды долларов на торговле сигаретами и алкоголем

Развенчание либерального мифа: Патриарх Кирилл — это табачный митрополит, а РПЦ заработала миллиарды долларов на торговле сигаретами и алкоголем

Лев Новоженов, телеведущий: "Вроде бы обидно звучит - журналиста сравнить с проституткой. Но там внутри есть еще один смысл.

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