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Китайский генерал назвал ошибкой слова Остина о Тайване

Китайский генерал назвал ошибкой слова Остина о Тайване

Заявление главы Минобороны США Ллойда Остина о Тайване – это попытка выдать черное за белое. Такое мнение высказал 3 июня заместитель начальника объединенного штаба Центрального военного совета КНР, генерал Цзин Цзяньфэн в интервью изданию "Хуаньцю шибао".

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