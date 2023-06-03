Китайский генерал назвал ошибкой слова Остина о Тайване

Заявление главы Минобороны США Ллойда Остина о Тайване – это попытка выдать черное за белое. Такое мнение высказал 3 июня заместитель начальника объединенного штаба Центрального военного совета КНР, генерал Цзин Цзяньфэн в интервью изданию "Хуаньцю шибао".
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