Сийярто сообщил о высылке из Венгрии двух украинских шпионов www.globallookpress.com/imago stock&people Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под прикрытием в посольстве Украины, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.