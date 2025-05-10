Сийярто сообщил о высылке из Венгрии двух украинских шпионов www.globallookpress.com/imago stock&people Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под прикрытием в посольстве Украины, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
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