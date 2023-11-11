SHOT: В Рязанской области перед ЧП с 19 вагонами на железной дороге слышали взрыв

Официальные источники подтвердили сход с рельс почти двух десятков вагонов в результате вмешательства посторонних лицВ Рязанской области на перегоне Рыбное – Блок пост 19 вагонов железнодорожного грузового состава сошли с рельс.
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