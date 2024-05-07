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Тарасенко остался без бросков в створ в 4-м подряд матче в этом плей-офф. У него 2 броска мимо и «минус 2» за 13:08 с «Бостоном»

«Флорида» уступила «Брюинс» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:5, 0-1).  В активе россиянина 3 (1+2) очка в 6 играх в текущем плей-офф при полезности «минус 1» и 4 бросках в створ.

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