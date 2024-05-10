Самый человечный подвиг в Афганистане: кого спас ценой своей жизни Сергей Мальцин

На высоте 3,5 тысяч метров, в горах Афганистана, возле выезда из Салангского тоннеля, построенного советскими метростроителями в 60-х годах прошлого века, находится небольшой каменный обелиск, достигающий человеческого роста.
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