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Российские ЗРК С-400 сейчас важны для Индии как никогда, признал Моди

Российские ЗРК С-400 сейчас важны для Индии как никогда, признал Моди

13 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил эффективность поставленных Россией систем ПВО дальнего радиуса действия С-400 (По классификации НАТО: SA-21 Growler или “Ворчун”), заявив, что сочетание передовых технологий и профессионализма расчетов помогло индийским вооруженным силам выстоять против пакистанских войск в недавних боестолкновениях.

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