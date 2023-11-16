Сенатор Пушков заявил, что враждебность США к Китаю никуда не уйдет

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что Джо Байден и Си Цзиньпин на переговорах в Сан-Франциско обсуждали "контроль над разногласиями", однако разные подходы стран к мировым кризисам никуда не уйдут.