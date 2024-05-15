Иеромонах Игнатий рассказал о молитвах для получения хорошего урожая

Покровителем дачников и огородников у православных является Николай Чудотворец.Иеромонах Игнатий Шестаков рассказал, к каким святым нужно обращаться садоводам и огородникам, чтобы получить хороший урожай, и какие молитвы при этом читать.
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