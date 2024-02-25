Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 800 боевиков

Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Вооруженные силы Украины в течение суток потеряли свыше 800 человек личного состава на различных направлениях, сообщило в воскресенье, 25 февраля, министерство обороны РФ.
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