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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» в плей-офф ЛЧ, 9-я победа СКА подряд, Месси – лучший футболист XXI века по версии FourFourTwo и другие новости

1. В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» победила «Порту» (2:1) дома, «ПСЖ» на 98-й минуте ушел от поражения в игре с «Ньюкаслом» (1:1) благодаря голу с пенальти, «Манчестер Сити» справился с «Лейпцигом» (3:2), «Милан» проиграл «Боруссии» Дортмунд (1:3) на своем поле.

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