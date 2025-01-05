Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Члены ФРС уверены, что работа над инфляцией не завершена

Некоторые члены ФРС считают, что работа центрального банка США над сдерживанием инфляции пока не завершена, однако дали понять, что регулятор не желает рисковать, чтобы не нанести вред рынку труда, пытаясь завершить эту работу, пишет Reuters.

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