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Испания не уступает в игровое время 36 матчей – больше двух лет. До рекорда Италии – одна игра

Сборная Испании продлила серию без поражений в игровое время до 36 матчей.  Команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Бельгию в 1/4 финала ЧМ-2026 (2:1).

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