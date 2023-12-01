Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Круговорот войны в природе

Круговорот войны в природе

История войн – это бесконечные ритуалы человеческого жертвоприношения. При этом, все жертвоприношения, будь то умерщвление животных, да хоть насекомых или растений, всегда сопровождаются выплеском негативной энергии, а по сути – энергии смерти.

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