Космический стартап впервые развернул кубсат, запущенный с необитаемого орбитального аппарата   

Кубсат EXO-0 после развертывания с орбитального аппарата Spacevan-001 / © Exotrail Испытания по развертыванию спутника EXO-0, который несет полезную нагрузку в интересах Airbus Defence and Space, прошли успешно.
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