smi.today

4 114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Немцы- мастера провокаций, решили устранить неугодных политических оппонентов и очки поднабрать в "борьбе за демократ...Какой была цель з...
  • Lana_Borei Иванова
    А оно им это надо? Городская инфраструктура...                 Что они не делают не идут дела                        ...Мэр Габороне: гор...
  • Lana_Borei Иванова
    А случилось вот что : только когда жареный петух их клюнул - они увидели в своём глазу бревно! И это ещё цветочки!Медведев считает ...

"Военная хроника": ВСУ столкнулись с беспрецедентным всплеском числа раненых

"Военная хроника": ВСУ столкнулись с беспрецедентным всплеском числа раненых

Сухопутные войска Украины столкнулись с беспрецедентным всплеском числа раненых. По данным "Военной хроники", самая тяжелая ситуация сложилась на Купянском и Горловском направлениях, а также в районе Артемовска (украинское название - Бахмут).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх