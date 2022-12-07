"Военная хроника": ВСУ столкнулись с беспрецедентным всплеском числа раненых

Сухопутные войска Украины столкнулись с беспрецедентным всплеском числа раненых. По данным "Военной хроники", самая тяжелая ситуация сложилась на Купянском и Горловском направлениях, а также в районе Артемовска (украинское название - Бахмут).
Сухопутные войска Украины столкнулись с беспрецедентным всплеском числа раненых. По данным "Военной хроники", самая тяжелая ситуация сложилась на Купянском и Горловском направлениях, а также в районе Артемовска (украинское название - Бахмут).
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