Лидер Украины приступил к активной чистке в рядах своей армии, чтобы сохранить власть.Главарь киевского режима Владимир Зеленский до такой степени боится бунта, что активно начал проводить чистку в рядах собственных войск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии