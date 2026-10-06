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Царьград

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Генпрокуратура: Американский наемник получил 14 лет за участие в боевых действиях

Генпрокуратура: Американский наемник получил 14 лет за участие в боевых действиях

Верховный суд ДНР заочно приговорил американского наемника Джонатана Милфорда к 14 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях против российских войск.

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