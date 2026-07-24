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Царьград

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Ракетная опасность в Самарской области: сирены и отмена режима за 1,5 часа

Ракетная опасность в Самарской области: сирены и отмена режима за 1,5 часа

В Самарской области утром 24 июля в течение почти полутора часов действовал режим ракетной опасности, сопровождавшийся включением сирен.

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