Рынок снижается, отыгрывая корпоративные новости

Российский рынок открыл торги в среду, 28 августа, снижением ключевых индикаторов на 0,2%. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился до 2 725,04 пункта, индекс РТС просел до 938,31 пункта.
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