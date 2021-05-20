Фонтанка

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Ритуальное обрезание, едва не ставшее причиной смерти ребёнка из Парголово, стало уголовным делом

Уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбуждено после крайне неудачного ритуального обрезания в частной клинике Петербурга.

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