Аморальная логика

Людмила Свириденко

Чего мы хотим от людей, которые до определённого времени жили сыто, жирно, благополучно. И такого слова, как "голод" в их лексиконе не было. Но..... шансы у них есть, а мы можем их увеличить, чтобы на своей жирной шкуре почувствовали.