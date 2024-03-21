Германия отказывается платить компенсации жертвам блокады Ленинграда Владимир Малышев МИД России направил Германии ноту с требованием признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха актом геноцида.
Аморальная логика
Комментарии
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Natalija Osminina
Её просто поделят на 3 части. ГДР будет Российской зоной влияния.
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12 час.
ИП
Игорь Петров
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12 час.
Людмила Свириденко
Чего мы хотим от людей, которые до определённого времени жили сыто, жирно, благополучно. И такого слова, как "голод" в их лексиконе не было. Но..... шансы у них есть, а мы можем их увеличить, чтобы на своей жирной шкуре почувствовали.
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4 час.
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