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Аморальная логика

Аморальная логика

Германия отказывается платить компенсации жертвам блокады Ленинграда Владимир Малышев    МИД России направил Германии ноту с требованием признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха актом геноцида.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Её просто поделят на 3 части. ГДР будет Российской зоной влияния.
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12 час.
ИП
Игорь Петров
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12 час.
Людмила Свириденко
Чего мы хотим от людей, которые до определённого времени жили сыто, жирно, благополучно. И такого слова, как &quot;голод&quot; в их лексиконе не было. Но..... шансы у них есть, а мы можем их увеличить, чтобы на своей жирной шкуре почувствовали.
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4 час.

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