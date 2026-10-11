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Зоопарк в Англии не будет усыплять тигра после нападения на посетителя

Йоркширский парк дикой природы (Yorkshire Wildlife Park), расположенный на окраине Донкастера в графстве Южный Йоркшир, принял решение не усыплять тигра по кличке Алтай после того, как тот напал на мужчину, проникшего в его вольер.

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