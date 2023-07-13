Путин дал сигнал «Вагнеру». Главная сенсация СВО

Не мне решать...ни РБК...вам решать?! Разве я решала?! - окститесь , и прочтите от вчерашнего числа интервью Президента . А это вам лично командиры ЧВК сказали, кто будет командовать ими ?! Ещё один умник нашелся....

«Хочу отметить и хочу, чтобы все знали, содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу», — сказал Путин. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/27/06/2023/649ad0de9a7947730bb9b3ba

Олег Кульков

Имя то какое у Вас красивое, а вы наверное ни разу не видели, как эти 20 миллионов, как вы говорите, живущих за чертой бедности, вместо того, что бы купить себе пропитание, в магазинах покупают корм для кошек и собак!!! Это то на последние гроши!!! Не смешите меня...