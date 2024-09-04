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Ник Калатес: «Задача «Монако» – выйти в «Финал четырех» Евролиги»

«У нас опытная команда, в которой собраны игроки высочайшего уровня, при этом хватает и молодых ребят, которые привносят энергию и страсть.

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