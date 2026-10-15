АиФ-Камчатка МВД предложило не проверять знание русского у мигрантов на Дальнем Востоке МВД России предложило освободить часть иностранных работников на Дальнем Востоке и в Арктике от проверки знания русского языка, истории страны и основ российского законодательства.
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