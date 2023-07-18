FiNE NEWSПодписаться«Мы обязаны знать цену нашей Победы» Сколько людей на самом деле потерял СССР в Великой Отечественной войне?Великая Отечественная война закончилась 78 лет назад, но до сих пор доподлинно неизвестно точное число ее жертв.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАлександрПо подсчётам В.Земскова общие потери СССР не могут превышать 16-17 млн.человек. https://www.politpros.com/journal/read/?ID=1571Священная война. В.Н.Земсков. О масштабах людских потерь СССР в Великой Отечественной войне (в поисках истины) | POLITPROS.COMОнлайн-журнал Politpros.comОтветить17 час.
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