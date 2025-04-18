Нелегалам — выдворение, посредникам — срок: Володин о новых законах в сфере миграции

Тамара Султангареева

Как ехали, так и едут. Автобус курсирует постоянно. Один получил гражданство, прописку в той же общаге, регистрирует кучу новых нелегалов за деньги. Проверяют их на рынках, стройках, а в общагах - нет. Слышала, как мигрант предлагал молодой вахтёрше, которая не ровно дышит к мигрантам, 100 тыс. за информацию о том, что сдаётся комната и 100 тыс.,когда заселится. Как только комната сдаётся, они налетают как мухи. Их же здесь никто не ловит. Киргиз живёт без прописки, таксует рано утром и поздно вечером, чтобы не поймали. Налогов-то не платит. У русских тупых девок в общаге, также, бородатые приют находят. Браки заключают, ради жилья и регистрации. Одна такая русская маргиналка хиджаб напялила, башку дырявую замотала. И в никабе бегала, пока нагоняй не получила от председателя общежития. Бардак, беспредел в этом вопросе кругом.