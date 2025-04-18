Внедрение биометрического контроля в России будет саботироваться всеми силами, в том числе посредством агентов влияния Великобритании © 1 декабря 2024 года в России стартовал эксперимент по сдаче биометрии иностранными гражданами в московских аэропортах и КПП "Маштаково" (на границе с Казахстаном).
Нелегалам — выдворение, посредникам — срок: Володин о новых законах в сфере миграции
Комментарии
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Тамара Султангареева
Как ехали, так и едут. Автобус курсирует постоянно. Один получил гражданство, прописку в той же общаге, регистрирует кучу новых нелегалов за деньги. Проверяют их на рынках, стройках, а в общагах - нет. Слышала, как мигрант предлагал молодой вахтёрше, которая не ровно дышит к мигрантам, 100 тыс. за информацию о том, что сдаётся комната и 100 тыс.,когда заселится. Как только комната сдаётся, они налетают как мухи. Их же здесь никто не ловит. Киргиз живёт без прописки, таксует рано утром и поздно вечером, чтобы не поймали. Налогов-то не платит. У русских тупых девок в общаге, также, бородатые приют находят. Браки заключают, ради жилья и регистрации. Одна такая русская маргиналка хиджаб напялила, башку дырявую замотала. И в никабе бегала, пока нагоняй не получила от председателя общежития. Бардак, беспредел в этом вопросе кругом.
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5 час.
alik3456 Джексон
Анулировать не долго...
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4 час.
Юрий Белов
Опомнились , когда тараканы уже не только по столу ходят - а уже в тарелке с супом ванны принимают ! На *уя вы ж их столько сюда напустили ?! А семьи с детьми привезти позволили - ЗАЧЕМ ?! Сколько деньжищ по социалке из бюджета тянут , не вложив туда ни *уя ! Это уму непостижимо - сколько эта саранча сжирает средств , которые местные платят в виде налогов ! Поздно пить *Боржоми* когда печень отвалилась ! Теперь - только ГНАТЬ ! ГНАТЬ сраной метлой ! ГНАТЬ В.С.Е.Х. (легальных и нелегальных) НА ХРЕН ИЗ СТРАНЫ ! Сомнения есть , что новые Законы чем то помогут...
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1 час.
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