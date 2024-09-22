Аналитик усомнился в идее выделения БПЛА в отдельный род войск

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT отметил, что беспилотники (БПЛА) сегодня играют очень большую роль в боевых действиях на Украине, однако усомнился в целесообразности выделения БПЛА в отдельный род войск.
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