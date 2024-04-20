Президент Нобоа ввел в Эквадоре режим ЧС на фоне кризиса в энергетике

Global Look Press/IMAGO/BORIS ROMOLEROUX Президент Эквадора Даниэль Нобоа своим указом ввел в стране режим чрезвычайного положения (ЧС) сроком на 60 дней в связи с энергетическим кризисом, сообщил 19 апреля телеканал Teleamazonas.
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