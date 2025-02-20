Захарова озвучила условия, при которых западные компании могут вернуться в РФ

По мнению представителя МИД РФ, ранее иностранные бренды превратили себя в инструмент "политической борьбы", когда ушли с рынков Для работы в России иностранным компаниям необходимо уважать историю страны.
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