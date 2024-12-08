Смена принципа лояльности

Ростислав Ищенко 8 декабря 2024 г. Не устаю писать и говорить о том, что мы переживаем кризис не западной и не капиталистической (или какой-либо ещё) системы, мы переживаем кризис глобальной системы, постидеологической, постмодернистской системы, в рамках которой квазикоммунистический Китай эффективно взаимодействовал с квазикапиталистическими Соединёнными Штатами, когда «левые» режимы в Африке легко превращались в «правые» и обратно, когда традиционный коллективный Запад, незаметно для самого себя, превратился из праволиберального в леволиберальный.