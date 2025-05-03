Авария на электросетях Подмосковья стала крупнейшей за 15 лет

Авария в энергосистеме Московской области стала одной из самых масштабных за последние 15 лет. Об этом сообщили в «Россетях», специалисты которых работают над восстановлением электроснабжения после сильнейшего снегопада 2 мая.
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