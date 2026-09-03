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Захарова: Русский дом в Берлине был костью в горле Германии

Захарова: Русский дом в Берлине был костью в горле Германии

REUTERS/Annegret Hilse Русский дом в Берлине, закрытый руководством Германии, был костью в горле ФРГ.

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