Семья из Франции переехала в Россию ради будущего детей

Семейная пара из Франции Бенджамин Венсон и Леа Марковски вместе с двумя несовершеннолетними детьми переехали в Самарскую область, супруги сделали это ради будущего малышей, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.