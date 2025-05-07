Семья из Франции переехала в Россию ради будущего детей

Семейная пара из Франции Бенджамин Венсон и Леа Марковски вместе с двумя несовершеннолетними детьми переехали в Самарскую область, супруги сделали это ради будущего малышей, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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