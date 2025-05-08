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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Заварухин о КХЛ: «В Европе площадки больше, там можно вставать за ворота, больше раскатов. У нас более быстрый и агрессивный хоккей, мы больше идем в сторону Северной Америки»

Заварухин о КХЛ: «В Европе площадки больше, там можно вставать за ворота, больше раскатов. У нас более быстрый и агрессивный хоккей, мы больше идем в сторону Северной Америки»

– Следите ли за трендами современного хоккея? Смотрите ли НХЛ, планируете ли смотреть ЧМ? – Смотрю сейчас НХЛ, больше времени.

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