Добрый Мир
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Добрый Мир

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Стало известно, кто "надавил"на Байдена и перекрыл "газовый кран" для экспорта СПГ из США. Европа узнала пофамильно своих реальных врагов

Стало известно, кто "надавил"на Байдена и перекрыл "газовый кран" для экспорта СПГ из США. Европа узнала пофамильно своих реальных врагов

 Вчера 9K прочитали Друзья, ситуация на мировом газовом рынке и в т.ч. в США все больше напоминает настоящий экономический триллер.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Вот за что боролись, на то и напоролись, евроИдиоты!
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18 час.
Владимир
&quot; Ведь сначала США убедили страны ЕС отказаться от российского газа, а потом пролоббировали решение об ограничении экспорта газа из своей страны.&quot; Говоря другими словам они открыли дорогу другим экспортерам углеводородов в сжатом виде. К 2025 году Россия будет обладать прекрасными возможностями по экспорту сжиженного газа, благодаря Новатэку (Михельсон и Тимченко).  Байден в чьих интересах это решение свое лоббирует и почему? Экспорт по трубопроводу гораздо менее мобилен в постоянно меняющихся политических условиях.
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14 час.

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