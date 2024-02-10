Стало известно, кто "надавил"на Байдена и перекрыл "газовый кран" для экспорта СПГ из США. Европа узнала пофамильно своих реальных врагов

Владимир

" Ведь сначала США убедили страны ЕС отказаться от российского газа, а потом пролоббировали решение об ограничении экспорта газа из своей страны." Говоря другими словам они открыли дорогу другим экспортерам углеводородов в сжатом виде. К 2025 году Россия будет обладать прекрасными возможностями по экспорту сжиженного газа, благодаря Новатэку (Михельсон и Тимченко). Байден в чьих интересах это решение свое лоббирует и почему? Экспорт по трубопроводу гораздо менее мобилен в постоянно меняющихся политических условиях.