Стало известно, кто "надавил"на Байдена и перекрыл "газовый кран" для экспорта СПГ из США. Европа узнала пофамильно своих реальных врагов
Вчера 9K прочитали
Друзья, ситуация на мировом газовом рынке и в т.ч. в США все больше напоминает настоящий экономический триллер.
Комментарии
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Вот за что боролись, на то и напоролись, евроИдиоты!
" Ведь сначала США убедили страны ЕС отказаться от российского газа, а потом пролоббировали решение об ограничении экспорта газа из своей страны." Говоря другими словам они открыли дорогу другим экспортерам углеводородов в сжатом виде. К 2025 году Россия будет обладать прекрасными возможностями по экспорту сжиженного газа, благодаря Новатэку (Михельсон и Тимченко). Байден в чьих интересах это решение свое лоббирует и почему? Экспорт по трубопроводу гораздо менее мобилен в постоянно меняющихся политических условиях.
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