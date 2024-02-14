«Путин очень умный, Москва лучший город, США помойка»: Такер Карлсон дал разгромное интервью в Дубае. Такого от него никто не ожидал

По возвращении из России, Карлсон ощутил, что его взгляд на мир навсегда изменился. На международном саммите в Дубае, он заявил о том, что его путешествие в эту страну вызвало у него так называемый «эффект радикализации».
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