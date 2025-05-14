Нарколог раскрыл, чем могут страдать прятавшие белый сверток Макрон и Мерц

Эксперты, анализируя видео из следовавшего в Киев поезда с европейскими лидерами, допускают, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава правительства Великобритании Кир Стармер могли употреблять наркотики.
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