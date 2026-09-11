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Кто на самом деле ближе к человеку — кошки или собаки?

Ответ зависит от того, как считать родство. Если смотреть на устройство генов внутри хромосом, человек оказывается на удивление ближе к кошке, чем к собаке — почти в два раза.

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