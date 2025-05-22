Центральную Азию и Южный Кавказ ждут большие потрясения

Тектонический сдвиг бывших советских республик в сторону от Москвы становится угрозой их существованию Станислав Тарасов Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно заявлял, что «Центральная Азия, Южный Кавказ, Каспий превращаются в единый геополитический регион».