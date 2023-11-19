«Колорадо» отыгрался с 0:3 в матче с «Далласом», Ничушкин с голом и передачей стал 1-й звездой матча

В регулярном чемпионате НХЛ «Колорадо» на выезде добился победы над «Далласом» — 6:3. В начале второго периода гости проигрывали вчистую — 0:3, но не стали менять Александра Георгиева, и российский вратарь не подкачал.
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