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Лучич тянул жену за волосы в нетрезвом состоянии, заявив полиции, что «ничего не произошло». В квартире форварда «Бостона» была разбита лампа, ссора началась из-за пропажи телефона

Появились подробности задержания нападающего «Бостона» Милана Лучича в связи с предполагаемым инцидентом домашнего насилия.

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