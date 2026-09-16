МИД Индии вызвал дипломата Пакистана из-за инцидента в море

Министерство иностранных дел Индии вызвало временного поверенного Пакистана в Нью-Дели Саада Ахмада Варраича из-за инцидента в международных водах с участием военно-морских сил обоих государств.
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