Horo.ru & Ignio.com: Овен. Еженедельный общий гороскоп за 19 - 25 августа

На этой неделе на ваши плечи ляжет миссия миротворца: на работе, среди близких людей и друзей. В понедельник прислушайтесь к голосу своей интуиции, возможно, именно она подскажет вам, как действовать дальше.
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