Мэр Москвы предложил перенести сроки платежей регионов по бюджетным кредитам

Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий комиссию Государственного совета РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление», предложил перенести сроки выплат платежей субъектов Федерации по бюджетным кредитам в 2027–2029 годах.
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