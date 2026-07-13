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Татар-информ

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Мэр Москвы предложил перенести сроки платежей регионов по бюджетным кредитам

Мэр Москвы предложил перенести сроки платежей регионов по бюджетным кредитам

Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий комиссию Государственного совета РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление», предложил перенести сроки выплат платежей субъектов Федерации по бюджетным кредитам в 2027–2029 годах.

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