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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максим Сушинский: «У ЦСКА есть потенциал. Если будут играть в полную силу, смогут справиться с «Локомотивом»

Чемпион мира поделился мыслями о предстоящей пятой игре серии. Матч состоится сегодня, 8 марта. «Я не видел, чтобы ЦСКА в этом году хорошо выглядел.

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