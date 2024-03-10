Бунт послов закончился большой чисткой: Москва наносит удар - Лавров предупредил

Vitala Gonstein

В России очень много бендеры натовских террористов и фашистские формирования они и на носят эти удары дешёвые квадрокоптеры и кустарное подкрепление снарядов ,мин,гранат по 10 штук и даже 155 мм мины,блок питания только усиливают и подумай хоть пол тонны ......!!! Создайте закон для каждого Россиянина при виде летающего объекта сообщать сразу на тот номер 01,02,03 05это руководство должно решить чтобы номмера были из 2-х или 3-х чисел ,быстро ,надёжно и каждый запомнить успеет сразу же!!! А дальше Снайперы на крышах интервал 3км. до 5 км. И воздушные системы обороны ,,типа воздушный щит на примере уменьшено в 10 раз ,,КАТЮШИ,, или Зенитные орудия с разрывными Пулями....... Россия должна быть готова к Весенней, Летней опасности . Уберите Гордынность, Вы наш Спаситель и приведите всех наших Друзей вбоевую Готовность,я считаю осталось лишь пару месяцев. До связи ,,Узбек,,