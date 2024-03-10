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Заноза

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Бунт послов закончился большой чисткой: Москва наносит удар - Лавров предупредил

Бунт послов закончился большой чисткой: Москва наносит удар - Лавров предупредил

Наконец-то Россия решила жёстко ответить на враждебную деятельность дипломатов западных государств. И начнут, похоже, "чистку посольских рядов" с американского посла и сотрудников посольства США.

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Комментарии
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Vitala Gonstein
Беспилотники по  Москве,Питеру и Русским  Городам наносят прямо  из нутри Страны,Россий!!!!
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1 д.
Vitala Gonstein
В России очень  много бендеры  натовских террористов и фашистские формирования они и на носят эти удары дешёвые квадрокоптеры и кустарное подкрепление снарядов ,мин,гранат по 10 штук и даже 155 мм мины,блок питания только усиливают и подумай хоть пол тонны ......!!!  Создайте закон для каждого Россиянина при виде летающего объекта сообщать сразу  на тот номер 01,02,03 05это руководство должно решить чтобы номмера были из  2-х или  3-х чисел ,быстро ,надёжно и каждый запомнить успеет сразу же!!! А дальше Снайперы на крышах интервал 3км. до 5 км. И воздушные системы обороны ,,типа воздушный щит на примере уменьшено в 10 раз ,,КАТЮШИ,, или Зенитные орудия с разрывными Пулями....... Россия должна быть готова к Весенней, Летней опасности . Уберите Гордынность, Вы наш  Спаситель и приведите всех наших Друзей вбоевую Готовность,я считаю осталось лишь пару месяцев.  До связи ,,Узбек,,
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1 д.

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